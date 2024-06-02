CHANEL シャネル 時計ケース ジュエリーケース2個

CHANELの 時計ケース 2個セットです。非売品銀座CHANEL本店にて時計メンテナンス終了時についてきたトラベルケースになります。スウェ－ド素材で中身の棒状の部分がマジックテープで外せる様になってますので、アクセサリー入れとしてもお使い頂けると思います。サイズ 縦横約7cm 高さ約6cm使って頂ける方にぜひ⭐︎（お写真のカメリアは付きません）



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