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CHANEL シャネル 時計ケース ジュエリーケース2個
商品番号 T79449387374
商品名

CHANEL シャネル 時計ケース ジュエリーケース2個
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELの　時計ケース　2個セットです。非売品銀座CHANEL本店にて時計メンテナンス終了時についてきたトラベルケースになります。スウェ－ド素材で中身の棒状の部分がマジックテープで外せる様になってますので、アクセサリー入れとしてもお使い頂けると思います。サイズ　縦横約7cm　　　　高さ約6cm使って頂ける方にぜひ⭐︎（お写真のカメリアは付きません）
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