限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ

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商品詳細
LeSportsac2014年SummerのDisneyCollectionのティンカー・ベルをモチーフにしたプリントの限定のトートバッグボストンバッグになります。ポーチとチャーム付きです。人気のディズニーランドとの限定コラボですぐに完売したお品です。見た目よりたっぷり荷物が入るのでレジャーや買い物、マザーバッグなど様々なシーンで活躍し1泊くらいの旅行にもご利用いただけます。MarcDavis（マークディビス）によって描かれたティンカー・ベルのデザイン画をモチーフにレスポートサックがデザインをアレンジ。大人っぽい表情のティンカーベルはあまり見かけません。〇ブランド名 LeSportsac（レスポートサック）・Disney（ディズニー）〇サイズ 実寸ですので誤差生じます横幅約35cm、縦幅約25cm、マチ約14cm〇仕様 トートバッグ、ボストンバッグ〇色 ホワイト系（WHITE、白）〇付属品 チャーム、ポーチ何度か使用しました。ティンカーベルのキーホルダーに若干のスレがありますが目立たないものです。バッグも確認した限り持ち手に多少の使用感はありますが破損、目立つ汚れやほつれ、破れ、日焼け、スレなどは見られませんでした。ポーチは未使用状態です。現状の状態でのお渡しとなります。画像でのご確認を必ずお願いいたします。#たいさマミーアパレル20231007131004871F#レスポ
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