  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
商品番号 I36450621258
商品名

限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

LeSportsac2014年SummerのDisneyCollectionのティンカー・ベルをモチーフにしたプリントの限定のトートバッグボストンバッグになります。ポーチとチャーム付きです。人気のディズニーランドとの限定コラボですぐに完売したお品です。見た目よりたっぷり荷物が入るのでレジャーや買い物、マザーバッグなど様々なシーンで活躍し1泊くらいの旅行にもご利用いただけます。MarcDavis（マークディビス）によって描かれたティンカー・ベルのデザイン画をモチーフにレスポートサックがデザインをアレンジ。大人っぽい表情のティンカーベルはあまり見かけません。〇ブランド名　LeSportsac（レスポートサック）・Disney（ディズニー）〇サイズ　実寸ですので誤差生じます横幅約35cm、縦幅約25cm、マチ約14cm〇仕様　トートバッグ、ボストンバッグ〇色　ホワイト系（WHITE、白）〇付属品　チャーム、ポーチ何度か使用しました。ティンカーベルのキーホルダーに若干のスレがありますが目立たないものです。バッグも確認した限り持ち手に多少の使用感はありますが破損、目立つ汚れやほつれ、破れ、日焼け、スレなどは見られませんでした。ポーチは未使用状態です。現状の状態でのお渡しとなります。画像でのご確認を必ずお願いいたします。#たいさマミーアパレル20231007131004871F#レスポ
http://narcologia.ru/goods/perpetual101446.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual805146.html
http://narcologia.ru/goods/browse971791.html
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
LeSportsac - 【レスポートサック×ディズニー】ティンカーベル ...
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
【希少】レスポ✖ディズニー　ティンカーベル
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
レスポートサック ディズニー ティンカーベル - sinesthesia.com.br
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
レスポートサック×ディズニー】限定コラボ ティンカーベル ショルダー ...
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
レスポートサック＆ティンカーベル限定品バック | フリマアプリ ラクマ
限定品 希少☆レスポートサック ディズニー コラボ ティンカーベル バッグ
2023年最新】レスポートサック ティンカーベルの人気アイテム - メルカリ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru