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レザートートバッグ
商品番号 P14042749029
商品名

レザートートバッグ
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)カラー···ベージュ福岡のロンハーマンで5年程前に購入しました。丁寧に使用していましたが、持ち手に痛みがあります。神経質な方は難しいかもしれません。
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