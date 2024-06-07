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商品詳細
PORTER 巾着バッグ【ブランド】PORTER【特徴】シルバー金具【サイズ】・縦 33㎝。・横 34㎝。【状態】汚れあり（写真でご確認下さい）【素材】コットン【付属品】なし【カラー】ピンク【購入元】B2Bオークションインターネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入したものです。あくまで中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。【返金保証】・万が一正規品でない場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。気になる点は、お気軽にコメントお願いします！コメントお待ちしております。 管理番号NO.518-110
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