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カルティエ　Cartier マストライン　ショルダーバッグ　ビンテージ
商品番号 H72198045997
商品名

カルティエ　Cartier マストライン　ショルダーバッグ　ビンテージ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)色　　ボルドー種類···ミニショルダーバッグサイズ:縦　20cm/横24cm/マチ　5cmストラップ　75cmから100cm程度全て、おおよその数字です。フェルトの保存袋あり　状態余り良くないです。30数年前、パリのデパート、ギャラリーラファイエットで購入後、数回使用し保管していました。外側、少し目立つ傷1箇所、多少角のスレ有り。内側は、ベタつき、くっつきもなく綺麗な状態です。全体的に綺麗な状態かと思いますが、長期保管の中古品です。画像をよく御確認頂き、ご検討下さい。ご不明点は、購入前にコメント下さい。宜しくお願い致します。素材···牛革(本革)
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