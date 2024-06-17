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激レア✨フェンディ ハンドバッグ FFロゴ ゴールド金具 レザー 巾着 ブラック
商品番号 Y29881113900
商品名

激レア✨フェンディ ハンドバッグ FFロゴ ゴールド金具 レザー 巾着 ブラック
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#kannaのバッグshop●アイテムFENDIフェンディハンドバッグトートバッグアクセサリーポーチFFロゴエンボス加工ゴールド金具ロゴ刻印巾着型シュシュタイプブラックレザー手提げカバン希少品●サイズ高さ:約30cm横幅:約25cmマチ:約9cmハンドル持ち手:約35cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●カラーブラック黒色●素材レザー革●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@a214
http://narcologia.ru/goods/reboot802236.html
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