美品　シンクビー　トートバッグ　2WAY　フラワー

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※カメラの特性上赤色の再現が難しく実物より 明るめの色となっております。☆プロフィール欄にお得なお値引き情報があります！ 是非ともご利用ください(^▽^)/■商品説明 横：約３２ｃｍ 縦：約３０ｃｍ 底幅：約１１ｃｍ ハンドル：約３９ｃｍ ストラップ：約１１８ｃｍ ポケット：外側 内側３カ所 付属品： 備考： 【商品状態】 全体的に使用感の少ない美品です。 外側全体的な素材の毛羽立ちがありますが それ以外はとても綺麗な状態です。 内側小さな汚れがある程度できれいな状態です。※鑑定済みの企業向けオークションにて購入しております。 真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物が あった場合には返金対応させていただきますので安心して ご購入ください。※光の具合で色見が多少変わる可能性がございます。 ※取り扱い商品は中古品となります。 気になる点がございましたら商品購入前にコメント欄 にてご質問ください。 あくまで中古品とのご認識の上細かな状態を気にされる方 のご購入はお控えください。管理番号 Ａ２９カラー...レッド