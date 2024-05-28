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美品‼️オレンジがかわいいコーチショルダーバッグ
商品番号 Y67923318941
商品名

美品‼️オレンジがかわいいコーチショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ柄/種類···レザー・スウェード系底と持ち手のオレンジのレザーがアクセントになっていますが、キャンパス地が大部分なので洋服にも合わせやすいです。大事に使っていたので、目立つ汚れや破れはありません。底の角に薄い汚れがあります。（写真3.4）ファスナーの付いている両端の布部分に汚れがあります。（写真7枚目）たっぷり入って斜め掛けもできるのでとても使い勝手がいいです。30x35x9㎝
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美品‼️オレンジがかわいいコーチショルダーバッグ
美品‼️オレンジ色が可愛いコーチショルダーバッグ

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