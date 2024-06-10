新品　ワコール　パルファージュ ダブルフロントキャミソール　L

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ワコール PARFAGE【パルファージュ】ダブルフロントキャミソール新品タグ付き［サイズ］L［素材］ 身生地：レーヨン95％、ポリウレタン5％ レース部：ポリエステル100％［カラー］EN［品番］CCL560［定価］10,450円（税込）・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様畳みシワありお値下げ不可