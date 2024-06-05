LA MARINE FRANCISE ストライプ　ブラウス

2022AW購入試着のみで似合わなったので自宅保管していました。下げタグはございません。今の季節に来ていただけるかと思います。フリルがかわいいデザインです。15,000円くらいはしたかと思います。カラーホワイト ベージュ 柄 ストライプデザイン 7部袖 スタンドカラーサイズ フリー着丈66cm身幅58cm※素人採寸の為誤差があるかもしれません。よろしくお願い致します。マリンフランセーズ



LA MARINE FRANCAISE（マリン フランセーズ）の「スタンドネックの ...



ストライプレース切替ブラウス



ストライプレース切替ブラウス



LA MARINE FRANCAISE（マリン フランセーズ）の「ストライプスタンド ...



パールボタンギャザーブラウス — LA MARINE FRANCAISE



シャツ / ブラウス — LA MARINE FRANCAISE



LA MARINE FRANCAISE（マリン フランセーズ）の「Cu/Cストライプ ...



長袖ブラウス/FREE/コットン/NVY/ストライプ



LA MARINE FRANCAISE（マリン フランセーズ）の「サテンビンテージ ...



LA MARINE FRANCAISE - LA MARINE FRANCAISE ロンストライプ切替 ...



LA MARINE FRANCAISE - 新品 マリンフランセーズ コットン レギュラー ...



LA MARINE FRANCAISE（マリン フランセーズ）の「フランセーズのワーク ...



LA MARINE FRANCAISE - LA MARINE FRANCAISE ストライプドルマン ...



シャツ / ブラウス — LA MARINE FRANCAISE



OKU(LA MARINE FRANCAISE)｜LA MARINE FRANCAISEのシャツ/ブラウスを ...