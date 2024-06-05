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LA MARINE FRANCISE ストライプ　ブラウス
商品番号 J39522389521
商品名

LA MARINE FRANCISE ストライプ　ブラウス
ブランド名 マリンフランセーズ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022AW購入試着のみで似合わなったので自宅保管していました。下げタグはございません。今の季節に来ていただけるかと思います。フリルがかわいいデザインです。15,000円くらいはしたかと思います。カラーホワイト　ベージュ　柄　ストライプデザイン　7部袖　スタンドカラーサイズ　フリー着丈66cm身幅58cm※素人採寸の為誤差があるかもしれません。よろしくお願い致します。マリンフランセーズ
http://narcologia.ru/goods/voiceless664859.html
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