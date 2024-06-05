LA MARINE FRANCISE ストライプ　ブラウス

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商品詳細
2022AW購入試着のみで似合わなったので自宅保管していました。下げタグはございません。今の季節に来ていただけるかと思います。フリルがかわいいデザインです。15,000円くらいはしたかと思います。カラーホワイト ベージュ 柄 ストライプデザイン 7部袖 スタンドカラーサイズ フリー着丈66cm身幅58cm※素人採寸の為誤差があるかもしれません。よろしくお願い致します。マリンフランセーズ
http://narcologia.ru/goods/voiceless664859.html
http://narcologia.ru/goods/update128395.html
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