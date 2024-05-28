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90s 柄シャツ ポリシャツ ヨーロピアン柄 レトロ 9号 金ボタン
商品番号 M51431070793
商品名

90s 柄シャツ ポリシャツ ヨーロピアン柄 レトロ 9号 金ボタン
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入可能☆ご覧いただきありがとうございます♪#古着屋A☆#古着屋A☆シャツただいまお得なフォロー割引ございます(^^)更にまとめ買いして頂ける方割引致します(^^)【まとめ割】2点→200円引き3点→300円引き【サイズ】表記【9号】丈69.5肩幅52身幅59.5袖丈51※全て平置きです。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【カラー】ネイビーイエロー【素材】ポリエステル100% 【状態】古着ですがコンディション良くまだまだお使いいただけます！特に目立ったダメージはないと思います。写真にて全体の雰囲気をご確認ください。USEDヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入お願いします。
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