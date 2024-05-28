【日本製】 mackintosh philosophy ドッド ポロシャツ

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商品詳細
カラー...ホワイト ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春,夏,秋ご覧いただきありがとうございます^^ドッドがおしゃれなポロシャツです✨サイドに浅めのスリッドはいっています。■素材本体綿56%ナイロン44%衿部分綿50%ポリエステル50%袖口部分綿47%ポリエステル47%ナイロン5%ポリウレタン1%■サイズ38表記肩幅 39㎝身幅 49㎝着丈 59.5㎝袖丈 20㎝袖巾 20.5㎝袖口 13.9㎝■状態衿部分が色褪せています。ご確認お願いいたします。程度としては良い状態ですが、use品になりますのでご理解ある方以外はご購入をお控えください。5h-81
http://narcologia.ru/goods/sepulchral954132.html
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