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【日本製】 mackintosh philosophy ドッド ポロシャツ
商品番号 G43954293057
商品名

【日本製】 mackintosh philosophy ドッド ポロシャツ
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト　ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春,夏,秋ご覧いただきありがとうございます^^ドッドがおしゃれなポロシャツです✨サイドに浅めのスリッドはいっています。■素材本体綿56%ナイロン44%衿部分綿50%ポリエステル50%袖口部分綿47%ポリエステル47%ナイロン5%ポリウレタン1%■サイズ38表記肩幅　39㎝身幅　49㎝着丈　59.5㎝袖丈　20㎝袖巾　20.5㎝袖口　13.9㎝■状態衿部分が色褪せています。ご確認お願いいたします。程度としては良い状態ですが、use品になりますのでご理解ある方以外はご購入をお控えください。5h-81
http://narcologia.ru/goods/sepulchral954132.html
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