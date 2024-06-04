theory トップス

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■商品説明2021年に販売されたSILKCOMBOシリーズが、2022年はポリエステルジョーゼットになって発売されました。前身頃は定番のブラウス地で2種類の繊維を合わせた糸を使ったパウダリー感のあるポリエステルジョーゼット。袖からバックスタイルはCOMPACTCREPEでお馴染みのリブニットを合わせたコンボ素材です。お手入れもしやすいウォッシャブルのお品物です。パウダリーなタッチが特徴の素材に、繊細なテクニックでヴィスコースナイロンのリブニットをリンキングした生地で仕上げました。清涼感のあるさらっとした風合いと、ほど良い薄さが快適な着用感を演出します。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。■商品名GGTCOMBO■素材（ニット部分）レーヨン80%、ポリエステル20%（生地部分）ポリエステル100%■SizeS■Colorブラウン【プルオーバー】コンパクトかつ軽やかな雰囲気が魅力のプルオーバー。上品さを感じさせるクリーンなデザインは幅広いシーンでお召しいただけます。すっきりとしたシルエットなので、ジャケットやブルゾンのインナーにもおすすめです。Detail商品番号:01-2108220Style:SSSHRUNKENTOP2着丈53バスト94肩幅38袖丈25Price:24,200円(税込)