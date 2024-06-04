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- 1980's KITANO INDO CURRY Tシャツ
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商品詳細
80'sHANESシングルステッチプリントもダメージなくほぼ未使用ですチビTですのでレディースの方かコレクションとしても良いと思いますカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）1980年代後半から軽井沢、清里、嵐山、ハワイなどに続々オープンした、世界の巨匠ビートたけしさんのカレーショップ「北野印度会社」のハワイホノルル店の激レアなTシャツです。現在は閉店していますので入手は非常に困難だと思います。
http://narcologia.ru/goods/stair117400.html
http://narcologia.ru/goods/protein439734.html
http://narcologia.ru/goods/approximate718920.html
USA製 80's ビートたけしTシャツ 北野インドカレーTシャツ 古着 fc-816 ...
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2023年最新】北野印度カレーの人気アイテム - メルカリ
グッドデザインなネタものTシャツ | BANCA used clothing バンカのブログ☆
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豊富なギフト 北野インドカレー ホノルル 激レアTシャツ Tシャツ ...
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80’s~90’s USA製 Disney/ディズニー キャラクターTシャツ ミッキー キャラT ドット柄 両面プリント 古着 ヴィンテージ fc-680
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