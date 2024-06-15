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未使用 JUNYA COMME des GARCONS ベロア タンクトップ
商品番号 O37723587585
商品名

未使用 JUNYA COMME des GARCONS ベロア タンクトップ
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:新品未使用JUNYAWATANABECOMMEdesGARCONSジュンヤワタナベコムデギャルソンベロアタンクトップ赤レッドノースリーブベルベットレディーストップスAD2022アーカイブarchiveサイズ：S(着丈61cm袖丈cm身幅41cm肩幅27.5㎝)状態:着用機会が無く未使用です。自宅保管の為、過度に気にされる方はお控えください。写真追加、値下げ交渉、まとめ買い大歓迎です。
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