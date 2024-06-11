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FURLA フルラ 稀少 リアル パイソン シャイニング
商品番号 G75768345366
商品名

FURLA フルラ 稀少 リアル パイソン シャイニング
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】FURLAフルラ稀少品リアルパイソンです。人気のフルラですがリアルパイソンは、稀少品にて、なかなかお目にかかる事はないかと思われます。リアルパイソンプレート\u0026カードも付いてますお好きな方、是非とも此の機会に御試しくださいませ。【ブランド】FURLA【形・タイプ】画像参照【カラー】画像参照【サイズ】cm30×24×10概寸【重さ】軽い【素材】外側リアルパイソンシャイニング内側FURLA生地【仕様】【付属品】リアルパイソンカード【状態】A-B☆状態の詳細A新品・未使用B極美品C美品D一般的使用感で美品E一般的使用感Fジャンク品・リペア必要☆商品状態詳細は、個人の価値観の違いも有るかと思いますのでご了承願います。【注意事項】ご不明点は、お気軽にコメントより願います。出来る限りお伝え出来るよう努力したいと思っております。お仕事中は返信が遅くなる事もございます。あくまでも中古品ですので、完璧品を求められる方、神経質な方にはおすすめしません。ノークレーム、ノーリターンにてお願い致します。発送に関しましては、リサイクル梱包もございますが、ご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/displease512031.html
http://narcologia.ru/goods/freezer339398.html
http://narcologia.ru/goods/preference169438.html

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