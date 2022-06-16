バラ売⭕️チェキ ν mitsu タクミ 華遊 Яei ヒィロ

ご覧いただきありがとうございます(o^^o)プロフ必ずご一読ください。発送にMAX1週間かかりますのでお急ぎの方のご購入はお控え願います(*・ω・)*__)送料(2022/06/16～)※()は手数料梱包材込価格宅急便はリサイクル材で梱包するので送料手数料のみ【らくらくメルカリ便】ネコポス：¥175⇒¥210(230)宅急便コンパクト：¥380⇒¥450(580)宅急便60サイズ：¥700⇒¥750(830)宅急便80サイズ：¥800⇒¥850(940)宅急便100サイズ：¥1,000⇒¥1,050(1170)宅急便120サイズ：¥1,100⇒¥1,200(1340)宅急便140サイズ：¥1,300⇒¥1,450(1600)宅急便160サイズ：¥1,600⇒¥1,700(1900)【ゆうゆうメルカリ便】ゆうパケット：¥200⇒¥230(250)ゆうパケットポスト：¥200⇒¥215(300)ゆうパケットプラス：¥375⇒¥455(580)お互いに気持ちの良いお取引をしましょう(o^^o)【商品情報】※送料別※普通郵便コメントください。1～36(☆以外)1枚300円☆15、☆351枚1,000円❌341枚1,500円371個1,500円38、391個1,000円40(汚れあり)300円追っかけてた頃にライブの度に購入しチェキアルバムで保管していました。眺めることもしなくなったので(泣)今もファンの方へお譲りしたく思います。チェキとは別に写真も出品しています。送料何枚でもネコポス230円です。欲しい番号コメントください。別ページ作成致します(o^^o)ν[NEU]#ν#NEU#ニュー#mitsu#タクミ#ヒィロ#Яei#華遊#チェキ#ヴィジュアル系#V系チェキ専用アルバムにて自宅保管です。ご理解頂ける方のみお願いします。



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