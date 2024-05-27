メゾンドフルール　クリアトートサイドリボン　黒

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商品詳細
写真の商品になります。ルミネ池袋限定で販売されたバックになります。I〜2回しか使用していないので、超美品になります。背面はクリアになっておりますので、痛バックとして利用可能です。小さく折りたたんで発送させて頂きます。ご不明な点がございましたらコメントお願いします。
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