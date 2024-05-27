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メゾンドフルール　クリアトートサイドリボン　黒
商品番号 Y27879193016
商品名

メゾンドフルール　クリアトートサイドリボン　黒
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の商品になります。ルミネ池袋限定で販売されたバックになります。I〜2回しか使用していないので、超美品になります。背面はクリアになっておりますので、痛バックとして利用可能です。小さく折りたたんで発送させて頂きます。ご不明な点がございましたらコメントお願いします。
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