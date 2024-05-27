k18 YGクロス　天然ダイヤ0.13ct ルビー0.06ct40cmネックレス

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ルビーダイヤネックレス | Flora Kimiko Jewelry & Stone



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K18イエローゴールド ネックレス



ルビーネックレス R 0.23ct 40cm K18YG

m(__)mご覧いただきありがとうございます♪m(__)mK18YGにメレダイヤモンド10石0.13ctルビー1石0.06ct合計0.19ctをクロス型に配したネックレスになりますよ♪(´θ｀)クロス型ネックレスは胸元を美しく見せてくれるので人気の形です☆商品説明 新品未使用■ 使用石 ： ダイヤ0.13ct メレダイヤの数 10個ルビー 0.06ct(トップ裏刻印あり) ルビーの数 1個 総重量 1.57g■ 素材 ： K18イエローゴールド■ 刻印 ： K183ヶ所刻印あり■ チェーン： K1840cm(アジャスター3㎝付き)幅 0.8㎜■ 補足 ： 付属品無し※簡易包装自己流になりますが丁寧に包装致します※購入時期:2023年7月中旬購入先 :大手日本宝石卸売業者参考上代価格 135,000円税別⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。 宜しくお願いしますm(__)m#sai商品在庫☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(__)m●その他、注意事項：アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(__)m素材 ゴールド k1818金18k石 天然ダイヤ ルビーピアス形···フック・チェーン材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···クロス(十字架)