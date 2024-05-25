chambre de charme 前立て 衿カットワークレースシャツ

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商品詳細
素材...コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...レース季節感...夏９７９０円1枚1枚手作業で、カットワーク刺繍が施されている贅沢なブラウス。刺繍の柄はchambredecharmeオリジナルです。ゆるっと着れるオーバーサイズは、着心地の良い1枚。1枚着としても、釦を開けて軽めの羽織りとしても○※ハンド刺繍の為、若干の個体差がございます。※ホワイト⇒着用はサンプル商品になります。※サンプル商品は、実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。※撮影画像は、光の当たり具合やモニターの環境により色味が違って見える場合があります。あらかじめご了承ください。《WEARより》あくまでも中古品となります。ボタン付け直しが一回ございます。些細なことが気になる方にはオススメ出来ません。他にもアンビデックス系列商品出品中です。→#みにみに服#ビュルデサボン#アンビデックス#アトリエドゥサボン#シャンブルドゥシャーム#パーリッシィ#ドットアンドストライプスチャイルドウーマン#ユニ#チャイルドウーマン#フィグロンドン#アイアムアイインファクト
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