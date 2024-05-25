コテラック Cotelac シャツ ブラウス ノースリーブ ネイビー M

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。プロフィールの方もご一読いただければと思います。よろしくお願いします。コテラックCotelacシャツブラウスノースリーブネイビーMカラーネイビーサイズM1肩幅42身幅52着丈56(目安)試着しただけですので、未使用に近い状態です。袖丈···袖なし柄・デザイン···ドット



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