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レディースブラウスロペピクニック
商品番号 R11324752140
商品名

レディースブラウスロペピクニック
ブランド名 ロペピクニック
特別価格 税込 1,512 円
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商品詳細

ご覧頂き有難うございますレディースブラウスＲＯＰＥサイズ　　　３８着丈　　65cm身幅　　58cm素人採寸にて多少誤差が有りゆったりしたデザイン写真6７で襟と胸元リボン(紐)が有り写真５、色も5~7が一番近いです。光沢あるブルーです暫く着用しておらず畳んで収納保管状態でしたので畳ジワが有りますのでお買い求め頂けます際にその旨ご理解了承の上ご購入頂けます様宜しくお願い致します。#レディースブラウス#ＲＯＰＥ
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