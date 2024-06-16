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ボタンダウンストライプルーズシャツ
商品番号 B87116988727
商品名

ボタンダウンストライプルーズシャツ
ブランド名 キャナルジーン
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入し、あまり着用せず保管しており似たような物が増えたので出品します。オーバーサイズなので暖かくなってきたら羽織としても活用できるので、真夏以外は着用できるとおもいます。購入後のキャンセル、返品、返金はお断りしておりますので、気になる点は購入前にご確認ください。発送の際はたたんでお送りするので、畳じわ等はご了承ください。ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更することもございます。処分したいのでお値下げご希望の方は金額提示してください。大幅なお値下げはお断りする場合がございます。#キャナルジーン#canaljean#CANALJEAN#シャツ#オーバーサイズ#ルーズシャツ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit794486.html
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