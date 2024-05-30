WEEKEND MaxMara ウィークエンドマックスマーラ ワンピース 長袖

着なくなったため、出品致します。色:オレンジ■サイズ肩幅:約37cm袖丈:約59cm身幅:約45cm着丈:約82cm※平置き素人採寸になります。目立った傷や毛羽立ち等は無いようにおもいます。素人確認であること、自宅管理の中古商品であることをご理解頂ける方お取引宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。



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