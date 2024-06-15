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中国　玉石彫刻　山水鹿刻　置物　C　R5817
商品番号 J47531293305
商品名

中国　玉石彫刻　山水鹿刻　置物　C　R5817
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,396 円
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商品詳細

大きさ　高さ約１０cm　幅約７cm×約４cm　重さ約４１６g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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