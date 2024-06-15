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レトロ　バンダイ　たまごっち　コレクション　ソフビ　人形　15個　未開封
商品番号 S63165352672
商品名

レトロ　バンダイ　たまごっち　コレクション　ソフビ　人形　15個　未開封
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1997年製　バンダイ　たまごっちコレクション未開封品です。　全て未開封品になりますが経年によるパッケージの汚れはあります。画像8枚目の商品パッケージの上部に変形あります。状態などに神経質な方の入札は控えて下さい。値下げ交渉はご遠慮下さい。人気タイトル...たまごっち
http://narcologia.ru/goods/choice29685.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual682746.html
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