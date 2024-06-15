レトロ バンダイ たまごっち コレクション ソフビ 人形 15個 未開封 ...

1997年製 バンダイ たまごっちコレクション未開封品です。 全て未開封品になりますが経年によるパッケージの汚れはあります。画像8枚目の商品パッケージの上部に変形あります。状態などに神経質な方の入札は控えて下さい。値下げ交渉はご遠慮下さい。人気タイトル...たまごっち



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たまごっち(ピンク×水色)



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