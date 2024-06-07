エンポリオアルマーニ　黒トップス

柄・デザイン...その他カラー...ブラックカップ...カップなし季節感...春、夏、秋、冬エンポリオアルマーニの黒のトップスです。レースで作られら小さな薔薇と、大小のダイヤが散りばめられゴージャスな1点です。ウェストから、広がっています。サイズ 38 （私は通常36ですが、タイトで細目でこのサイズを選びました）銀座のアルマーニで購入しましたが、試着のみで未使用のまま、綺麗に保管してます。



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