リサインターナショナルボンバージャケット 中国製 花柄 XL レディース ...

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商品詳細
こんにちは(*´∀︎`*)ALOHA★︎ご覧いただきありがとうございます♪フォローしていただいた方にお得な割引を行っております♪フォロー割→200円off サービスご利用の際はコメントにてお知らせください！詳しくはプロフィールをご覧ください♬☆☆商品説明☆☆リサインターナショナルのボンバージャケット定番の人気♬ベーシックなデザインなので、1枚あると重宝しますね！！●サイズ:肩幅46cm身幅46cm着丈55cm袖丈58cm※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。●状態 多少の使用感はありますが、非常に良い状態です。これからも長くご愛着頂けます。※数ヶ所傷汚れありこの機会にぜひご利用下さい^^［23092905］－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－今後もどんどん出品して行きますのでご購入の際はフォローしてくださいね♪多くのフォロー、お問い合わせ、お待ちしておりますヾ(●︎´∇︎`●︎)ノ#リーバイス #リー #アディダス #ナイキ #ステューシー #チャンピオン #カーハート#バブアー #ディッキーズ #ノースフェイス#パタゴニア #ラルフローレン #バーバリー#ポロ #スターター #ラコステ #ディーゼル#ラングラー #チャップス #ペンドルトン#ハーレーダビッドソン #フルーツオブザルーム#ジャージーズ #ギルダン #トミーヒルフィガー#ショット #エルエルビーン #プーマ #ノーティカ#ベルスタッフ #ディズニー#ダックジャケット #オイルドジャケット #スウェット#パーカー #トレーナー #ジャケット #デニム#ハンティングジャケット #スタジャン #スカジャン#ミリタリー #ユーロミリタリー #軍モノ #90s#ユーロワーク #ダウンジャケット #ビッグシルエット#ヴィンテージ #USA製 #ビッグサイズ#ジップアップ #トラックジャケット #ビッグロゴ#ナイロンジャケット #銀タグ
http://narcologia.ru/goods/injure993667.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle525966.html
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