ソリッドフラップポケットクロップジャケット

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ご覧いただきありがとうございます。主にY2K 韓国系ファッションを多数取り扱っております。商品はすべて新品となっております。サイズＳサイズ 着丈19.5cmMサイズ 着丈20cmLサイズ 着丈20.5cm・記載寸法は採寸方法により多少異なる場合がございます。・商品の色味は、撮影場所やモニターの種類によって実物と多少異なる場合がございます。・検品により着用に問題がないことを確認しておりますが、 海外製品のため少々の糸のほつれ・縫製が甘い等がある場合がございます。ボレロショート丈ジャケットma-1ブルゾン韓国ストリートK-POPY2Kサブカル地雷HIPHOPダンス衣装原宿系レディース