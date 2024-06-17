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ジミーチュウ　スタッズ　デニム　長財布
商品番号 Q60325038556
商品名

ジミーチュウ　スタッズ　デニム　長財布
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー財布形...長財布大丸梅田店で購入しました。２年ほど使っていたため、デニム特有の色褪せが四方にあります。スタッズ剥げあり、ストラップ少し使用感あります。中は比較的キレイだと思いますが、小銭入れに使用感ありです。箱、保存袋等あります。ご質問等ございましたら、お気軽にお願いします!!
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