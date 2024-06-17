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ナガタニ シュリンクレザーバッグ 日本製
商品番号 U65440260389
商品名

ナガタニ シュリンクレザーバッグ 日本製
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズH約30cm×W約39cm×Ｄ約10cm（最大で測ってます）持ち手：約45cm底鋲つき開閉はマグネット内ポケット　2個　外ポケット　1個　落ち着いた上品なカラーの柔らかなレザーのバッグです。通勤通学にお弁当も軽く入る使いやすいサイズだと思います。ナガタニさんのセールで気に入って購入した物ですが、似たようなものがあったので出品します。皇室御用達のNAGATANI制作ですが、タグ無しでお安く出てましたご理解いただける方にご購入お願いします。カラー...ベージュ素材...牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/Addict521818.html
http://narcologia.ru/goods/seamless389929.html
http://narcologia.ru/goods/freezer663198.html

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