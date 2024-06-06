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★本日限定セール★FURLA フルラ トートバッグ
商品番号 T89823933066
商品名

★本日限定セール★FURLA フルラ トートバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きな傷、汚れ無く、美品です。四角も綺麗で中も綺麗です。画像無いですがハンドルの持ち手も綺麗です。気持ち良く使えると思います。イタリア製。肩掛けも楽にできます。チャームやジッパー、ジッパーヘッドも金色で傷もほとんど無いです。カラー：ブラック横幅　40㎝（1番上の広い部分）縦幅　27奥行　14ハンドル長さ　52即購入、歓迎です！気軽なコメントお待ちしてます！一度人手に渡ったお品ですので僅かな擦れや汚れの見落としなどご了承いただける方のみ、お願い致します。素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)デイジー半分に折り畳んでの配送となります。
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