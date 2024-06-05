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Lily Brown✴︎ブラウス
商品番号 W31672281454
商品名

Lily Brown✴︎ブラウス
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 1,689 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LilyBrownネット限定ブラウス✴︎カラー　モカ✴︎新品✴︎定価　9680円✴︎試着の為1度着用(インナー未着用)✴︎セットのインナー有(画像10枚目)公式サイトより購入【軽やかなシアー感のある素材で仕上げたラッフルフリルが印象的なトップス】【Design/Styling】ラッフルフリルををたっぷりとあしらったブラウスが、LilyBrownオフィシャルオンラインストア・USAGIONLINE限定アイテムとして登場しました。シアー感のある素材で仕上げることで、軽やかなボリューム感を実現し、肩回りもすっきりとみせてくれます。カジュアルなデニムパンツやスカートと合わせるのもおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/passivity894783.html
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