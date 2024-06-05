VERMEIL par iena ブラウス　黒

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VERMEILparienaフレンチスリーブも、襟元の形も、とてもすてきなデザインですが、私にはやや小さくお譲りします。▪️紹介文引用コンパクトなシルエットが女性らしさを引き立てるブラウス。清涼感のあるリネンライクな素材で仕立てた一枚は、これからの季節に最適です。ロールカラーを取り入れ、バックスタイルまで魅力的に◎同素材のスカートを合わせたセットアップは、オケージョンシーンにもお勧めです。参考価格 20,000円洗濯：手洗い可、ホームクリーニング済ファスナー有りです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···ハイネック着丈‥43cm季節感···夏、秋カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地