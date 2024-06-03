希少　美品　ヴィンテージ 90s BETTY BOOP ベティちゃん Tシャツ

カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）目立つ汚れ破れなく比較的キレイな状態です長期保管品のためお洗濯してからの使用お願いします神経質な方はご遠慮ください#ヴィンテージ#ビンテージ#vintageサイズ表記なし肩幅47センチ身幅45センチ着丈61センチ￼



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