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希少　美品　ヴィンテージ 90s BETTY BOOP ベティちゃん Tシャツ
商品番号 C16173875761
商品名

希少　美品　ヴィンテージ 90s BETTY BOOP ベティちゃん Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）目立つ汚れ破れなく比較的キレイな状態です長期保管品のためお洗濯してからの使用お願いします神経質な方はご遠慮ください#ヴィンテージ#ビンテージ#vintageサイズ表記なし肩幅47センチ身幅45センチ着丈61センチ￼
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