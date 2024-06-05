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AS KNOW AS plus / バックロゴTシャツ
商品番号 I30306096410
商品名

AS KNOW AS plus / バックロゴTシャツ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASKNOWASplusのバックロゴTシャツです室内で短時間試着のみの新品同様の美品です。タグ付きカラー/オートミールサイズ/FREE（Mサイズ相当）身幅55肩幅50着丈74袖丈22※多少の誤差はご了承ください。定価//5,390円なるべく小さく折り畳み、場合によっては圧縮しての発送となりますので、シワ等が気になる方はご遠慮ください(..)自宅保管していたため多少の使用感や匂いなどもあるかと思います。used品とご理解いただける方、ご検討お願い致します。まとめ買い等はお値下げもしますので、コメントにてご相談くださいませ(^^)/プロフィールを必ず一読してから購入お願い致します。#asknowasplus#アズノウアズプラス#Tシャツ#ロゴT
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