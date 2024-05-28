フレイアイディー　ボウタイブラウス

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商品詳細
fray.i.dのボウタイノースリブラウスグリーンミントサイズ１同色のインナーもついています。定価は15400円でした。自宅で試着をして、短時間過ごしましたが、結局着用することなく保管しておりました。出品に際して、クリーニングをしております。汚れ、解れなく綺麗な状態です。サイズ感及び素材は写真３枚目をご参照ください。
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