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フレイアイディー　ボウタイブラウス
商品番号 P83101558139
商品名

フレイアイディー　ボウタイブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fray.i.dのボウタイノースリブラウスグリーンミントサイズ１同色のインナーもついています。定価は15400円でした。自宅で試着をして、短時間過ごしましたが、結局着用することなく保管しておりました。出品に際して、クリーニングをしております。汚れ、解れなく綺麗な状態です。サイズ感及び素材は写真３枚目をご参照ください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant988482.html
http://narcologia.ru/goods/response469642.html
http://narcologia.ru/goods/encourage132172.html
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