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【美品】LEONARD SPORT ポロシャツ ゴルフ スポーツ バックプリント
商品番号 O61595900743
商品名

【美品】LEONARD SPORT ポロシャツ ゴルフ スポーツ バックプリント
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割、複数割をご利用される方は、「フォロー割希望」や「複数割希望」とコメントをよろしくお願いします♪ご覧いただきありがとうございます(˙꒳˙ᐢ)LEONARDSPORTのポロシャツになります♪◇商品について(平置き:cm)　肩幅:34　身丈:56　身幅:40　袖丈:52ーーーーーーーーーーーーーーーおまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意いております^^#Mayui7のおすすめitem↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェックーーーーーーーーーーーーーーー当商品は、中古品です。完璧を求められている方はご遠慮下さい(ᐡ•̥ ̫•̥ᐡ)◇発送について匿名配送、追跡可能なメルカリ便で発送致します！◇梱包について防水対策を行って発送致します(꜆꜄•ω•)꜆꜄꜆出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします꒰◍ᐡ人ᐡ◍꒱不明点などございましたら、ご気軽にお問い合わせ下さい♪柄・デザイン...その他カラー...ブラック袖丈...長袖季節感...春,夏,秋,冬A-1
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