【美品】LEONARD SPORT ポロシャツ ゴルフ スポーツ バックプリント

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フォロー割、複数割をご利用される方は、「フォロー割希望」や「複数割希望」とコメントをよろしくお願いします♪ご覧いただきありがとうございます(˙꒳˙ᐢ)LEONARDSPORTのポロシャツになります♪◇商品について(平置き:cm) 肩幅:34 身丈:56 身幅:40 袖丈:52ーーーーーーーーーーーーーーーおまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意いております^^#Mayui7のおすすめitem↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェックーーーーーーーーーーーーーーー当商品は、中古品です。完璧を求められている方はご遠慮下さい(ᐡ•̥ ̫•̥ᐡ)◇発送について匿名配送、追跡可能なメルカリ便で発送致します！◇梱包について防水対策を行って発送致します(꜆꜄•ω•)꜆꜄꜆出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします꒰◍ᐡ人ᐡ◍꒱不明点などございましたら、ご気軽にお問い合わせ下さい♪柄・デザイン...その他カラー...ブラック袖丈...長袖季節感...春,夏,秋,冬A-1