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ラルフローレンスポーツ　ネイビー　シャツ　ブラウス
商品番号 L16329879569
商品名

ラルフローレンスポーツ　ネイビー　シャツ　ブラウス
ブランド名 ラルフローレンスポーツ
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　11（M〜L）＊RALPHLAURENSPORT＊大人気のネイビーxレッド刺繍の組み合わせです。七分丈ですので、一年を通してお召頂けると思います！合わせやすいお色味、必ずお役に立ちますよ♫購入したものの、袖を通さず保管しておりました。ほぼ新品のお品物です。お写真ご確認の上ご購入くださいませ。
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