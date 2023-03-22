ラルフローレンスポーツ　ネイビー　シャツ　ブラウス

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商品詳細
サイズ 11（M〜L）＊RALPHLAURENSPORT＊大人気のネイビーxレッド刺繍の組み合わせです。七分丈ですので、一年を通してお召頂けると思います！合わせやすいお色味、必ずお役に立ちますよ♫購入したものの、袖を通さず保管しておりました。ほぼ新品のお品物です。お写真ご確認の上ご購入くださいませ。
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