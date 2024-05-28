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親子　お揃い　Tシャツ ママM、娘ちゃん110
商品番号 W34356221092
商品名

親子　お揃い　Tシャツ ママM、娘ちゃん110
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

親子おそろい　Tシャツ　ベージュママMサイズ娘ちゃん110サイズとってもフワフワです。110表記ですが、大きめで120くらいで長く着られるサイズだと思います。購入して、私だけ試着しました。あまりに似合わなかったので出品します。娘は試着もしておりません。親子ペアのセット販売とさせてください。今しかできない親子おそろいのお洋服はいかがですか？小さく畳んで発送させて頂きます。#親子#お揃い#親子お揃い#ペア#母娘#リンクコーデ#リンク#ペアルック
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