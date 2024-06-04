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- 半袖シャツ【マーガレットハウエル】
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商品詳細
素材···麻カラー···イエロー日本製サイズ…丈 約53㌢/幅 約50㌢数年前に直営店で購入しました＾＾マスタードイエローのような色味と麻素材が素敵な一枚です#マーガレットハウエル#MARGARETHOWELL
http://narcologia.ru/goods/rouge129110.html
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