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- 美品 TO BE CHIC ブラウス 40
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商品詳細
素材...コットンカラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...レース季節感...春,夏,秋着丈…76cm身幅…44cm素材もしっかりしており、形もオシャレで、インナーを着用して、色んなコーデが出来ます。襟付きです。#TOBECHIC#トゥービーシック#大人可愛い#大人コーデ#三陽商会
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