PLST プラステ　ライトサテンノースリーブ　ブラウス　グリーン

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PLSTプラステ ライトサテンノースリーブ ブラウス サイズMカラーグリーン光の加減等で写真と現物の色合いに違いがあります。ご了承ください。定価5990円着丈約62cm素人採寸ですので、多少の誤差があります。ご了承ください。購入後、未使用のまま自宅保管していました。自宅管理品にご理解いただける方のご検討、よろしくお願いいたします。コンパクトに折りたたんで発送させていただきます。ご了承ください。