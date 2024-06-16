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PLST プラステ　ライトサテンノースリーブ　ブラウス　グリーン
商品番号 N38509566170
商品名

PLST プラステ　ライトサテンノースリーブ　ブラウス　グリーン
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLSTプラステ　ライトサテンノースリーブ　ブラウス　サイズMカラーグリーン光の加減等で写真と現物の色合いに違いがあります。ご了承ください。定価5990円着丈約62cm素人採寸ですので、多少の誤差があります。ご了承ください。購入後、未使用のまま自宅保管していました。自宅管理品にご理解いただける方のご検討、よろしくお願いいたします。コンパクトに折りたたんで発送させていただきます。ご了承ください。
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