OAD NEW YORK ショルダーバッグ 3way ピンク PRISM

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＜OADNEWYORK（オーエーディーニューヨーク）＞のアイコン的モデルの“PRISM”。取り外し可能なショルダータイプで、フラップをインしてツーハンドルでもお使いいただける3way仕様が特徴。スクエア型のシルエットは上質感があり、クラシカルな雰囲気に仕上がっています。色ピンクサイズ幅:27.5，高さ:21.5，マチ:12，持ち手:24#ハンドバック#ショルダーバッグ#トゥモローランド#ユナイテッドアローズ#イエナ#アーバンリサーチ#オンワード#メアリオルターナカラー...ピンク柄・デザイン...無地