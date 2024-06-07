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【305】 タサキ ペリドット ダイヤ ペンダント　リング ピアス 3点セット
商品番号 G13219996515
商品名

【305】 タサキ ペリドット ダイヤ ペンダント　リング ピアス 3点セット
ブランド名 タサキ
特別価格 税込 72,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【305】田崎真珠タサキペリドットダイヤペンダント　リングピアス3点セット・メーカー：田崎真珠タサキ・商品名：ペリドットダイヤペンダント　リングピアス3点セット・素材：K18WG・状態：AB・付属品：ケース・詳細：ペリドットダイヤネックレス　リングピアス3点セット総重量25.9ｇ指輪　K18WG5.8ｇ　ペリドットダイヤ0.08ct　サイズ8.5号ペンダントK18WG2.7gペリドット　ダイヤ0.09ct　W5mm×H16mm付属のオメガタイプネックレス（タサキではない）8.4ｇ40cmピアス　K18WG　9.0ｇ　ペリドットダイヤ　0.06ct×2W5mm×H17mm×D18mm小傷はありますがおおむね良好な状態実際のお品物をご覧になれます。可能な方は直接店舗まで問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/monophonic865012.html
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