【305】 タサキ ペリドット ダイヤ ペンダント　リング ピアス 3点セット

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商品詳細
【305】田崎真珠タサキペリドットダイヤペンダント リングピアス3点セット・メーカー：田崎真珠タサキ・商品名：ペリドットダイヤペンダント リングピアス3点セット・素材：K18WG・状態：AB・付属品：ケース・詳細：ペリドットダイヤネックレス リングピアス3点セット総重量25.9ｇ指輪 K18WG5.8ｇ ペリドットダイヤ0.08ct サイズ8.5号ペンダントK18WG2.7gペリドット ダイヤ0.09ct W5mm×H16mm付属のオメガタイプネックレス（タサキではない）8.4ｇ40cmピアス K18WG 9.0ｇ ペリドットダイヤ 0.06ct×2W5mm×H17mm×D18mm小傷はありますがおおむね良好な状態実際のお品物をご覧になれます。可能な方は直接店舗まで問い合わせ下さい。
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