RANDEBOO インド綿 フラワードレス ワンピース

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Indianflowerdress公式Webショップで購入したものの未開封未着用のままとなってしまっておりました。完売商品ですので探していた方是非。定価￥12,100カラー:ラベンダー以下公式サイトより引用です。1枚で立体的なお洒落が叶う、インドコットンを使用した花柄ワンピースフロントボディ部分とショルダー、アーム部分にギャザーが入っているのがポイント。フロント部分の高めの位置から入っているギャザーはスタイルアップ効果抜群です。裾部分はティアードになっており女性らしい華やかさも忘れずに。【Detail/Fabric】肌触りが良く、サラっとした素材感で夏でも心地よく着用いただける生地を使用。※キャミソールを付属させている為透け感を気にせずにご着用いただけます。カラー···ブルー柄・デザイン···花柄袖丈···七分袖季節感···春、秋