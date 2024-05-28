Bshop カミシヤストール　カシミヤマフラー

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商品詳細
Bshopにて購入しました、カシミヤ100%のマフラーです。巻くとロゴがポイントとなります。肌触りよく、長く使っていただけると思います。一昨年ごろ購入しました。morris\u0026sonsカラー···グレー
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http://narcologia.ru/goods/enquire425689.html
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