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クロムハーツ　タイニーファット　クロス
商品番号 C99086051916
商品名

クロムハーツ　タイニーファット　クロス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 18,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パヴェ　ピンクスピネルサイズ　縦　3.3センチ　　　　横　1.5センチ材質...SV925　　　プラチナコーティング付属　インボイス写しあります。発送の際には、クッション材を使用します。なお、トラブル防止の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮ください。
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