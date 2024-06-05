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JEANASIS ショルダーバッグ
商品番号 A28611703291
商品名

JEANASIS ショルダーバッグ
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JEANASISショルダーバッグナイロンベルトボディBAGカラー···ブラック1度短時間使用したのみで、特に汚れや傷等なく美品です。発送は畳んでの発送となります。ご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。お値下げは対応しておりませんのでご了承ください。
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