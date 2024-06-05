JEANASIS ショルダーバッグ

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商品詳細
JEANASISショルダーバッグナイロンベルトボディBAGカラー···ブラック1度短時間使用したのみで、特に汚れや傷等なく美品です。発送は畳んでの発送となります。ご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。お値下げは対応しておりませんのでご了承ください。
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