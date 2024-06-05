ZARA ポケットクロップドシャツ

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。ZARAのクロップドシャツでございます。着用回数は3回ほどでまだまだ綺麗な状態です。オーバーサイズなので普段S〜Mサイズを着用する方にも合うと思います。即購入OKです！



ZARA//ポケット クロップド シャツ (ZARA/ブラウス・シャツ) 96533211 ...



ポケット クロップド シャツ - 空色 | ZARA Japan / 日本



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ギャバジンファブリック クロップドシャツ - ブラック | ZARA Japan / 日本



フェイクレザー クロップドシャツ - ブラック | ZARA Japan / 日本



コントラスト ストライプクロップドシャツ - 青色/白色 | ZARA Japan ...